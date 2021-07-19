Экс-сотрудница салона связи в Кузбассе попала под суд за распространение детализации звонков абонентов

В Новокузнецке будут судить 21-летнюю девушку, которая работала в салоне связи. Она обвиняется сразу по трем статьям: в совершении четырех эпизодов преступления по ч. 2 ст. 138 УК РФ, еще четырех эпизодов по ч. 3 ст. 272 УК РФ и также по ч. 4 ст. 274.1УК РФ.

По данным следователей, с сентября по октябрь прошлого года бывшая специалист салона связи наткнулась на объявление о сборе информации о телефонных звонках, которые совершаются с номеров мобильного оператора. Автор объявления предлагал продать ему соответствующие данные.

— Она связалась с не установленным следствием лицом, которое сообщило ей 4 номера сотовых телефонов, детализацию разговоров с которых необходимо предоставить. После чего женщина, используя служебное положение, осуществила доступ к базе данных и скопировала необходимую информацию, — рассказали в СУ СКР.

После получения нужного материала девушка отправила его по электронной почте заказчику. В ходе расследования злоумышленница созналась в содеянном, теперь дальнейшую судьбу новокузнечанки решит суд.