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Экс-сотрудница областной больницы в Кемерове получила наказание за крупную взятку

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В Кемеровской области суд вынес приговор бывшей начальнице отдела ресурсного обеспечения одной из областных больницы по делу о получении крупной взятки.

Как удалось выяснить, весной прошлого года сотрудница ГАУЗ КО "Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского", занимая должность начальника отдела ресурсного обеспечения, получила взятку в размере 150 тысяч рублей.


Деньги ей передал представитель компании, занимающейся поставками медицинских расходных материалов и оборудования. За указанную сумму должностное лицо должно было оказать содействие организации во время закупок, чтобы та получила конкурентное преимущество.


В результате суд признал сотрудницу виновной и назначил ей штраф в размере 1,3 миллиона рублей. Кроме того, на ближайшие три года она лишилась права занимать аналогичные должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

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