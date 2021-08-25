Экс-сотрудница областной больницы в Кемерове получила наказание за крупную взятку

Как удалось выяснить, весной прошлого года сотрудница ГАУЗ КО "Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского", занимая должность начальника отдела ресурсного обеспечения, получила взятку в размере 150 тысяч рублей.

Деньги ей передал представитель компании, занимающейся поставками медицинских расходных материалов и оборудования. За указанную сумму должностное лицо должно было оказать содействие организации во время закупок, чтобы та получила конкурентное преимущество.

В результате суд признал сотрудницу виновной и назначил ей штраф в размере 1,3 миллиона рублей. Кроме того, на ближайшие три года она лишилась права занимать аналогичные должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.