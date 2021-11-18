Экс-руководитель предприятия в Кузбассе скрыл миллионы рублей налогов

Следственные органы направили в суд дело, возбужденное в отношении 42-летнего бывшего генерального директора одного из угольных предприятий Прокопьевского района. Мужчину обвиняют в сокрытии денежных средств в размере 4,3 миллиона рублей, которое осуществлялось им в период с сентября по ноябрь 2019 года.

По версии следствия, обвиняемый, зная о наличии недоимки по налогам, сборам и страховым сборам, а также о приостановлении налоговым органом операций на расчетных счетах организации, направил в адрес фирм-партнеров, которые имели перед фирмой задолженность, письма с просьбой о перечислении денег на счета контрагентов-кредиторов, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину, а также возместил сумму сокрытого дохода в бюджет государства. Сейчас уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ направлено в суд с ходатайством о прекращении дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа