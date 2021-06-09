Экс-работница больницы подделывала медицинские документы в кузбасском городе

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Женщина с копиями печатей и штампов за деньги "подтверждала" чужие документы. О дополнительном способе заработка горожанки узнали полицейские, они же пресекли ее незаконную деятельность.

Правоохранителями было установлено, что 34-летняя местная жительница занимается внесением заведомо недостоверных сведений о медицинских осмотрах в личные медицинские книжки граждан, которые обращались к ней за помощью в прохождении медкомиссии. Отмечается, что раньше горожанка трудилась в регистратуре одной из больниц города.


Определили транспортные полицейские трех ее клиентов. Известно, что были ими две работницы организации на железнодорожном вокзале, а также мужчина, устроившийся на работу грузчиком. За свои услуги женщина в общей сумме получила 3 тысячи 500 рублей.


Предметы, которыми было совершенно несколько преступлений, а именно – штемпельные подушки, краску, печати и штампы в количестве 17 штук, были изъяты из ее жилища во время обысков. Женщина была задержана, а позже ее допросили. Горожанка рассказала о своей предыдущей работе в больнице и о том, как узнала о махинациях с подделкой медицинских документов.

- По предоставленным оттискам, женщине изготовили копии печатей, которые с 2016 года она использовала, занимаясь незаконной деятельностью, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Действия, совершенные задержанной, являются преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Ей грозит до двух лет заключения в местах лишения свободы.

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