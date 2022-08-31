Экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни

Ночью 31 августа стало известно, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачев. Бывший президент СССР умер в Москве. При этом похоронен политик будет также в российской столице, рядом с супругой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

‒ Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, ‒ рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище, ‒ рассказал собеседник агентства.

Отмечается также, что Горбачев находился под наблюдением врачей в Центральной клинической больнице.