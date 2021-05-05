Экс-начальница почтового отделения лишила организацию более 100 тысяч рублей

В Мариинске женщина, занимавшая должность начальника отделения почтовой связи, полгода похищала деньги клиентов – она тратила средства, полученные от горожан в качестве наложенного платежа за посылки. Однако сведения о выдаче посылок и получении денежных средств она все-таки вносила в отчеты. В общей сложности ей удалось похитить 109 тысяч рублей, чем и был нанесен ущерб почтамту на аналогичную сумму средств.

- Мариинский городской суд Кемеровской области признал гражданку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Также женщина должна была возместить ущерб, причиненный преступлением, в размере109 тыс. руб. – сообщили в пресс-службе УФССП.

Женщину ознакомили с материалами дела, объяснив, что будет, если она в добровольном порядке не погасит указанную задолженность. Несмотря на предупреждения приставов, горожанка не оплатила долг.

Тогда же в УФССП приняли решение о том, чтобы вынести постановление об обращении взыскания на денежные средства, которые находятся в банке либо другой кредитной организации. Также обращение взыскание было совершение в отношении заработной платы женщины. Кроме того, ей был запрещен выезд за границы РФ.

Помимо суммы ущерба, ее обязали оплатить и исполнительский сбор, размер которого составил 7 тысяч рублей.

Отмечается, что на момент публикации релиза на сайте УФССП исполнительное производство по данному делу было завершено фактическим исполнением.