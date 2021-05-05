Экс-начальница почтового отделения лишила организацию более 100 тысяч рублей

0
Фото:  

Жительница Мариинска, занимая высокую должность в почтовом отделении, тратила наложенные платежи за посылки по своему усмотрению. Пользуясь положением, женщине удалось нанести организации ущерб в 109 тысяч рублей.

В Мариинске женщина, занимавшая должность начальника отделения почтовой связи, полгода похищала деньги клиентов – она тратила средства, полученные от горожан в качестве наложенного платежа за посылки. Однако сведения о выдаче посылок и получении денежных средств она все-таки вносила в отчеты. В общей сложности ей удалось похитить 109 тысяч рублей, чем и был нанесен ущерб почтамту на аналогичную сумму средств.

- Мариинский городской суд Кемеровской области признал гражданку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Также женщина должна была возместить ущерб, причиненный преступлением, в размере109 тыс. руб. – сообщили в пресс-службе УФССП.

Женщину ознакомили с материалами дела, объяснив, что будет, если она в добровольном порядке не погасит указанную задолженность. Несмотря на предупреждения приставов, горожанка не оплатила долг.


Тогда же в УФССП приняли решение о том, чтобы вынести постановление об обращении взыскания на денежные средства, которые находятся в банке либо другой кредитной организации. Также обращение взыскание было совершение в отношении заработной платы женщины. Кроме того, ей был запрещен выезд за границы РФ.


Помимо суммы ущерба, ее обязали оплатить и исполнительский сбор, размер которого составил 7 тысяч рублей.


Отмечается, что на момент публикации релиза на сайте УФССП исполнительное производство по данному делу было завершено фактическим исполнением.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24757

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined