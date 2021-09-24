Экс-начальник управления строительства ФСИН тайно оформил ВНЖ на Кипре

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Бывший глава управления строительства ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) попал под следствие за сокрытие вида на жительство на Кипре.

Как сообщила журналистам глава СК РФ по городу Москва Юлия Иванова, занимавший ранее руководящую должность в управлении ФСИН Андрей Обрывин стал фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство иностранного государства.

- По данным следствия, в марте 2019 года Обрывин, имея недвижимость на территории Республики Кипр, оформил себе вид на жительство указанного государства, - цитирует собеседницу ТАСС.

Отмечается, что фигуранту грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или более 450 часов общественных работ.

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