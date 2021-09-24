Экс-начальник управления строительства ФСИН тайно оформил ВНЖ на Кипре

Как сообщила журналистам глава СК РФ по городу Москва Юлия Иванова, занимавший ранее руководящую должность в управлении ФСИН Андрей Обрывин стал фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство иностранного государства.

- По данным следствия, в марте 2019 года Обрывин, имея недвижимость на территории Республики Кипр, оформил себе вид на жительство указанного государства, - цитирует собеседницу ТАСС.

Отмечается, что фигуранту грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или более 450 часов общественных работ.