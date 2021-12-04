Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев подвергся атаке мошенников

По словам Тулеева, недавно к нему по смс обратился приятель, с которым они вместе учились и иногда поддерживали связь. Старый знакомый попросил оказать ему материальную помощь и даже отправил свое фото, чтобы подтвердить личность.

- И попросил перекинуть денег, тысяч 30 рублей. Дескать, попал в затруднительное положение, что-то у него стряслось. Я его знаю как человека порядочного, и, конечно же, решил помочь, - рассказал экс-губернатор.

После этого политик уже собирался отправить нужную сумму, однако в этот момент ему позвонил другой знакомый, которому Тулеев рассказал о сообщении. В ответ на это собеседник, также знавший обратившегося за помощью, заявил, что тот уже давно не живет в России, а его личностью, вероятнее всего, воспользовались мошенники.

- Это как же надо было изучить мое «досье», круг моих друзей, даже фото их найти, - написал Тулеев на своей странице.

Он также напомнил, что мошенников, как и способов обмана, в современном мире цифровых технологий становится больше, поэтому необходимо оставаться бдительными.