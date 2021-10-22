Экс-губернатор Кемеровской области высказался о повышении цен в регионе и введении 50%-го налога для богатых

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На своей странице в социальных сетях бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев выразил свое мнение о текущей ситуации с повышением цен на товары и необходимости ввести для сверхбогатых повышенный налог.

По словам Тулеева, на сегодняшний день в регионе наблюдается сильное повышение цен на продовольственные и не продовольственные товары, услуги ЖКХ, а также стоимость бензина. Причем ситуация с последними двумя пунктами, по мнению экс-губернатора, никак не регулируется. Обстановку при этом усугубляет то, что все это происходит на фоне снижение реальных доходов населения.

В числе причин происходящего Тулеев назвал повышение тарифов ЖКХ, снижение производительности сельхозпредприятий и накрутку цены товаров в крупных сетевых супермаркетах. Решать проблему он предложил установкой фиксированных цен. В случае невыполнения условий - закрывать магазины торговых сетей.


Помимо этого, экс-глава региона предложил ввести повышенный налог для сверхбогатых, которые, по его словам, во всем мире составляет примерно 50-60%.

- И тогда часть денег вернется в казну. Эти деньги можно отдать тем же селянам для их поддержания и снижения цен, - говорится в публикации.

Также он отметил, что к ответственности нужно привлечь тех, кто допустил рост цен.


Напомним, ранее стало известно, что стоимость продовольственной корзины в Кемеровской области оказалась одной из самых низких в России, несмотря на увеличение цен, которое наблюдается в последнее время.

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