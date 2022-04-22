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Экс-глава сибирского Ростехнадзора стал советником губернатора Кузбасса после ЧП на "Листвяжной"

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Новым советником губернатора Кузбасса стал Александр Мироненко, который уволился с должности главы Ростехнадзора после трагического ЧП на "Листвяжной".

Место советника главы Кемеровской области Сергея Цивилева с 14 апреля 2022 года "на период полномочий губернатора Кемеровской области" занял бывший глава сибирского Ростехнадзора, который уволился после трагедии на "Листвяжной", где во время ЧП погибли 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.


Предполагается, что в должностные обязанности Александра Мироненко входит участие в разработке законодательных актов в том числе касающихся международного сотрудничества региона, а также в выработке основных направлений региональной политики, и во взаимодействии с органами государственной власти, пишет VSE42.Ru.


Ранее стало известно, что в 2021 году специалисты Ростехнадзора выявили сотни нарушений на кузбасской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь"), однако большая часть из них так и не были устранены.

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