Экс-глава Мариинска получил 1,5 года колонии за превышение полномочий

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Бывший глава Мариинского городского поселения признан виновным в превышении должностных полномочий при незаконной передачи в собственность земельного участка.

Отмечается, что в 2016 году глава городского поселения незаконно передал земельный участок, предназначенный для строительства гостиничного комплекса, местному жителю для возведения индивидуального жилого дома.

– Затем по документам было зафиксировано, что на данном земельном участке якобы был выстроен частный жилой дом, а фактически там был построен торгово-развлекательный комплекс площадью около 1400 м2. – сообщили в областном СУ СКР.

Надзирающие органы не контролировали строительство, что привело к потере из собственности муниципалитета участка стоимостью около 3 млн рублей.


Суд приговорил экс-чиновника к лишению свободы на полтора года с лишением права занимать определенные должности на государственной службе на два года.

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