Экс-глава Киселевска занял место мэра Прокопьевска после скандала с банкетом

0
Фото:  

Депутаты Прокопьевского горсовета определись с кандидатом, который займет место мэра на пятилетний срок.

Новый мэр избран в Прокопьевске. Внеочередная сессия городского совета, в рамках которой были рассмотрены все девять кандидатур на пост градоначальника, состоялась сегодня в пятницу, 13 января. В этот раз место главы занял экс-глава Киселевска Максим Шкарабейников. Теперь ему предстоит отработать на правительственной должности пятилетний срок.

После проведения процедуры открытого голосования депутатов Прокопьевского Горсовета, я избран главой города Прокопьевска, прокомментировал новоизбранный градоначальник в своем Instagram.

В свои полномочия чиновник сможет вступить только после прохождения инагурации. Стоит отметить, что прошлый мэр лишился своей должности после устроенного в день траура по погибшим на "Листвяжной" торжественного банкета.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32607

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined