Экс-глава Киселевска занял место мэра Прокопьевска после скандала с банкетом

Новый мэр избран в Прокопьевске. Внеочередная сессия городского совета, в рамках которой были рассмотрены все девять кандидатур на пост градоначальника, состоялась сегодня в пятницу, 13 января. В этот раз место главы занял экс-глава Киселевска Максим Шкарабейников. Теперь ему предстоит отработать на правительственной должности пятилетний срок.

– После проведения процедуры открытого голосования депутатов Прокопьевского Горсовета, я избран главой города Прокопьевска, – прокомментировал новоизбранный градоначальник в своем Instagram.

В свои полномочия чиновник сможет вступить только после прохождения инагурации. Стоит отметить, что прошлый мэр лишился своей должности после устроенного в день траура по погибшим на "Листвяжной" торжественного банкета.