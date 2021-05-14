Экс-глава ГУВД Кузбасса стал новым председателем ветеранского движения регионального МВД

Анатолий Виноградов работает в ОВД с 1969 года. С 1994 года занимал руководящие должности в Москве, а в 1997 году вернулся в Кемеровскую область и до 2007 года был начальником регионального ГУ МВД.

— Прежде всего, главной задачей нашей организации будет содействие, поддержка и оказание помощи ветеранам органов внутренних дел, — заявил новый председатель ветеранского движения.

На сегодняшний день организация ветеранского движения МВД включает более 8 000 человек. Представители ведут профилактические работы по предотвращению преступлений в отношении пожилых людей, проводят занятий для молодежи. Об этом сообщили в ГУ МВД Кузбасса.