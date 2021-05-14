Экс-глава ГУВД Кузбасса стал новым председателем ветеранского движения регионального МВД

0
Фото:  

Генерал-лейтенант милиции Анатолий Виноградов занял должность председателя ветеранского движения МВД Кузбасса по результатам отчетно-выборочной конференции Кемеровской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России.

Анатолий Виноградов работает в ОВД с 1969 года. С 1994 года занимал руководящие должности в Москве, а в 1997 году вернулся в Кемеровскую область и до 2007 года был начальником регионального ГУ МВД.

— Прежде всего, главной задачей нашей организации будет содействие, поддержка и оказание помощи ветеранам органов внутренних дел, — заявил новый председатель ветеранского движения.

На сегодняшний день организация ветеранского движения МВД включает более 8 000 человек. Представители ведут профилактические работы по предотвращению преступлений в отношении пожилых людей, проводят занятий для молодежи. Об этом сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25038

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined