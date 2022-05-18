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Экс-глава бюро медико-социальной экспертизы в Кузбассе стала фигурантом дела о мошенничестве

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Бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы и еще 20 человек предстанут перед судом в Кемеровской области по делу о мошенничестве.

По версии следствия, юргинское бюро медико-социальной экспертизы "сделало" инвалидами 17 человек. При этом серьезные проблемы со здоровьем у них отсутствовали: справки об инвалидности должны были получить другие люди, некоторые из которых уже умерли. Злоумышленники, среди которых были две дочери главы бюро медико-социальной экспертизы и ее зять, получили в качестве пенсии более семи с половиной миллионов рублей.


Фигурантами дела стали 20 кузбассовцев и один житель Новосибирской области. Организатор мошеннической схемы частично признала вину, а некоторые обвиняемые возместили два миллиона рублей ущерба, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Дело рассмотрит суд. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

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