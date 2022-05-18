Экс-глава бюро медико-социальной экспертизы в Кузбассе стала фигурантом дела о мошенничестве

По версии следствия, юргинское бюро медико-социальной экспертизы "сделало" инвалидами 17 человек. При этом серьезные проблемы со здоровьем у них отсутствовали: справки об инвалидности должны были получить другие люди, некоторые из которых уже умерли. Злоумышленники, среди которых были две дочери главы бюро медико-социальной экспертизы и ее зять, получили в качестве пенсии более семи с половиной миллионов рублей.

Фигурантами дела стали 20 кузбассовцев и один житель Новосибирской области. Организатор мошеннической схемы частично признала вину, а некоторые обвиняемые возместили два миллиона рублей ущерба, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Дело рассмотрит суд. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.