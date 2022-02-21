Экс-глава Беловского отдела Ростехнадзора стал фигурантом дела после дорогого подарка от угольщиков

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Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин объяснил обстоятельства увольнения начальника Беловского управления Ростехнадзора.

Правоохранители выявили, что глава Беловского отдела Ростехнадзора получил в личное пользование автомобиль, который для него приобрели угольщики региона. Чиновник был уволен и стал фигурантом уголовного дела.

‒ На начальника Беловского отдела возбуждено уголовное дело за то что горняки, то есть шахты, приобрели машину, на которой он лично [ездил], использовал ее под служебные и личные нужды, ‒ рассказал журналистам ТАСС замгенпрокурора России Дмитрий Демешин.

Уточняется, что дело было возбуждено по ст. 285 УК РФ "Злоупотребление служебными полномочиями".


Напомним, что после трагедии на кузбасской шахте "Листвяжная" Следком возбудил уголовное дело о халатности в отношении инспекторов Ростехнадзора.

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