Экс-гендиректор сгоревшей "зимней вишни" сказала последнее слово в суде

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Занимавшая должность генерального директора в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок произнесла последнее слово во время заседания в кемеровском суде.

Последним словом экс-гендирекора сгоревшего в Кемерове ТЦ "Зимняя вишня" стало заявление, что она не знала о проблемах с пожарной безопасностью в здании. Кроме того, фигурантка выразила соболезнование семьям пострадавших и погибших от огня, а также попросила их прощения.

Я сожалею о том, что не смогла самостоятельно увидеть какие-то проблемы с пожарной безопасностью и предотвратить эту беду… Но я хочу, чтобы мне поверили в то, что я не знала, что были какие-либо проблемы с пожарной безопасностью и какие-то неисправности, которые могли бы повлиять на безопасность торгового центра, – высказалась Судденок.

Стоит отметить, что прокуратура запросила для бывшего генерального директора торгового центра 14 лет заключения. Ей вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ), а также "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219).


Однако сторона защиты просит вынести подсудимой оправдательный приговор, отмечая, что причастность Судденок к инкриминируемым ей деяниям не подтвердилась, передает РИА "Новости".

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