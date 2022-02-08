Экс-директор страховой компании в Кузбассе предстанет перед судом за присвоение более 1 млн рублей

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя страховой компании. Ее обвиняют в присвоении денег.

Заместитель генерального директора крупной страховой компании обратился в полицию после того, как внутренняя проверка выявила недостачу средств в Ленинско-Кузнецком филиале. Выяснилось, что экс-директор представительства, 50-летняя местная жительница, за восемь месяцев присвоила более 1,1 млн рублей. Женщина должна была вносить деньги от страховых агентов в кассу, к которой у нее имелся доступ. Однако руководитель похищала средства и не вносила информацию об их получении в бухгалтерские программы.


Возбужденное в отношении ленинск-кузнечанки дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ направлено на рассмотрение в суд, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Злоумышленнице может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.


Женщина возместила часть похищенных средств, остальное потерпевшая сторона намерена взыскать с нее в суде.

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