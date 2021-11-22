Экс-директор паспортно-визового сервиса МВД в Кузбассе получила условный срок за махинации

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В Кемеровской области вынесен приговор бывшему начальнику одного из филиалов паспортно-визового сервиса МВД России по региону, из-за которой ведомство недополучило миллионы рублей.

51-летняя экс-директор признана виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). С июля 2015 года по февраль 2016 года женщина, руководя паспортно-визовой службой, отдавала распоряжения выписывать квитанции об оплате оказанных услуг не от имени их организации, а оформлять документы, указывая реквизиты коммерческой фирмы, с которой был заключен агентский договор.

— Директор ежемесячно подписывала отчеты данной фирмы о количестве фактически оказанных услуг. При этом она умышленно игнорировала тот факт, что содержащиеся там сведения занижены. В результате преступных действий директора в бюджет паспортно-визовой службы МВД не поступило порядка 11,4 млн рублей, — рассказали в СУ СКР по региону.

Как оказалось, фирму возглавлял родственник осужденной, которая вину не признала. Однако было проведена бухгалтерская экспертиза, которая установила точную сумму причиненного ущерба. Суд приговорил экс-директора паспортно-визового сервиса к двум годам лишения свободы условно.

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