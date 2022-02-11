Сегодня, 11 февраля, Кемеровский областной суд вынес решение по апелляционной жалобе защиты экс-директора беловской шахты "Листвяжная". Ранее адвокат Сергея Махракова подал апелляцию в Заводский районный суд с требованием заменить меру пресечения подзащитного на домашний арест, а когда получил отказ, обжаловал решение в областном суде.

‒ В ходе судебного заседания Кемеровским областным судом разрешен вопрос о законности и обоснованности постановления суда первой инстанции в отношении обвиняемого Махракова С.И., ‒ говорится в официальном сообщении Кемеровского облсуда.

Таким образом, Махраков останется в СИЗО до 25 апреля 2022 года. Напомним, что экс-директор кузбасской шахты стал фигурантом дела после трагедии, унесшей жизни 51 кузбассовца.

Ранее власти Кемеровской области обнародовали эскиз памятника погибшим на "Листвяжной".