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Экс-директор "Листвяжной" получил отказ в переводе под домашний арест

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Суд в кузбасской столице отклонил жалобу адвоката бывшего руководителя "Листвяжной" (УК "СДС-Уголь").

Сегодня, 11 февраля, Кемеровский областной суд вынес решение по апелляционной жалобе защиты экс-директора беловской шахты "Листвяжная". Ранее адвокат Сергея Махракова подал апелляцию в Заводский районный суд с требованием заменить меру пресечения подзащитного на домашний арест, а когда получил отказ, обжаловал решение в областном суде.

‒ В ходе судебного заседания Кемеровским областным судом разрешен вопрос о законности и обоснованности постановления суда первой инстанции в отношении обвиняемого Махракова С.И., ‒ говорится в официальном сообщении Кемеровского облсуда.

Таким образом, Махраков останется в СИЗО до 25 апреля 2022 года. Напомним, что экс-директор кузбасской шахты стал фигурантом дела после трагедии, унесшей жизни 51 кузбассовца.


Ранее власти Кемеровской области обнародовали эскиз памятника погибшим на "Листвяжной".

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