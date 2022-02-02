Экс-директор кемеровского учебного центра получила наказание за коррупцию

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Бывший директор «Областного центра дополнительного образования детей» получила наказание за преступную деятельность в своей работе.

Начиная с 2018 по январь 2020 года кемеровчанка, занимая должность директора образовательного учреждения, фиктивно трудоустроила пять человек. Полученную ими зарплату забирала себе. За этот период она "заработала" около 500 000 рублей.


Помимо этого, по поручению директора, было выписано семь премий общей суммой более 110 000 рублей, деньги с которых ушли в ее карман.


Стражи порядка пресекли махинации женщины и завели на нее уголовное дело. Однако подозреваемая вину не признала, но сумму ущерба выплатила в полном объеме, сообщает СК по Кемеровской области.


Суд назначил виновной штраф в размере 450 000 рублей.

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