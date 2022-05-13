Экс-чиновница в Кузбассе попала под суд после получения взятки шубами

По версии следствия, финансовый директор МПУ в Кузбассе в период с августа 2019 по май 2021 года предложила знакомому директору коммерческой фирмы помощь в заключении и оформлении договоров по реконструкции объекта. За содействие мужчина передал 45-летней злоумышленнице две норковые шубы и 250 000 рублей. Общая сумма взятки составила 510 000 рублей.

Деятельность женщины была выявлена, ее обвинили по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Проведенная экспертиза подтвердила преступные намерения обвиняемой, вину она признала.

"Следует отметить, что ранее все имущество обвиняемой было арестовано по другому уголовному делу, которое рассматривается в суде в настоящее время", – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.