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Экс-чиновник ЖКХ попал под суд в Кузбассе за превышение полномочий

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Правоохранители в Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального казенного предприятия. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, руководитель МКП "Котельные, тепловые и водопроводные сети" одного из районов Кузбасса заключил договоры на химическую промывку оборудования и очистку от снега и льда кровель котельных на сумму, превышающую 100 000 рублей каждый. При этом процедуры были проведены в обход конкурсного отбора. После заключения договоров кузбассовец подписал акты выполненных работ, однако фактически исполнитель не выполнил требуемые условия.

"На основании указанных актов подрядной организации были перечислены денежные средства на общую сумму 802 848 рублей", – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Бывший директор МКП признал вину, сотрудничал со следствием и полностью возместил ущерб.


Уголовное дело направлено в суд.

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