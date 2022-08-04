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Экс-чиновник предстал перед судом в Кузбассе за взятки в крупном размере

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В Кемеровской области был вынесен приговор бывшему председателю КУМИ, который получил почти 1 млн рублей от граждан.

Суд установил, что в 2020 году председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Кемеровского муниципального округа получил от трех жителей региона взятки за заключение договоров аренды земельных участков. Всего злоумышленник незаконно "заработал" 900 000 рублей.


В отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом в крупном размере. Свою вину мужчина признал полностью, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


Суд назначил бывшему руководителю КУМИ наказание в виде пяти лет лишения свободы. Свой срок злоумышленник будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный должен будет выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.


Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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