Экс-чиновник отправится в колонию из-за взятки в Кузбассе

Исходя из информации, предоставленной в пресс-службе прокуратуры Кузбасса, известно, что чиновник потребовал от арбитражного управляющего, занимавшегося делом о банкротстве ФГУП "ПО "Прогресс", передавать ему взятки, а именно, как уточнили правоохранители, - выплачивать в счет погашения долга по ипотеке подсудимого 10 тысяч рублей ежемесячно, за что начальник отдела пообещал не привлекать управляющего к ответственности в том случае, если в указанном деле будут выявлены какие-либо нарушения.

- С марта по сентябрь 2016 года подсудимый получил взятку за попустительство по службе в значительном размере на общую сумму 59 тыс. 607 руб. – уточнили в ведомстве.

Соответствующие материалы разобрали в Центральном районном суде Кемерова в марте текущего года. Бывшего чиновника по итогам разбирательств признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ. В качестве наказания его приговорили к двум годам и четырем месяцам заключения в колонии общего режима. Кроме того, его лишила права занимать должности в органах ФНС России, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на три года. Однако осужденный подал жалобу, после рассмотрения которой, срок дополнительного наказания был снижен до двух лет.