Экс-чиновник Новокузнецка признался в расчленении жены

Александр Попов, глава Центрального района Новокузнецка с 2012 по 2015 годы, заявил о пропаже Ксении Сапожковой, обладательницы титула "Мисс-Кузбасс 2010", в конце августа 2021 года. Он рассказал правоохранителям, что его супруга якобы полетела в Дубай, а потом в Африку, где заболела коронавирусом. При этом в ее социальных сетях продолжали появляться записи.

Однако родственники женщины заметили, что стиль постов отличался от привычного, а соседи рассказали, что видели, как бывший новокузнецкий чиновник выносил из своей квартиры в Москве большие мусорные пакеты. Кроме того, правоохранители установили, что Сапожкова не пересекала границу, а ее телефон остался в квартире супругов в тот день, когда она якобы покинула страну.

Александр Попов признался во всем сам. По словам экс-чиновника, он убил супругу во время конфликта. Тело женщины он расчленял несколько дней, после чего выбросил фрагменты в реку. Страницу в социальных сетях злоумышленник вел вместо убитой жены. Об этом пишет "МК в Кузбассе".

Суд поместил Попова под арест на два месяца. Об этом сообщает ТАСС. Тело женщины пока не найдено.