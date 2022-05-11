Экс-бухгалтер предстанет перед судом в Кузбассе за хищение 15 млн рублей

0
Фото:  

Суд рассмотрит дело в отношении женщины, ранее занимавшей должность главного бухгалтера на одном из предприятий Кемеровской области.

По версии следствия, с августа 2013 по апрель 2018 жительница Кузбасса, будучи главным бухгалтером муниципального предприятия, похитила с расчетных счетов организации более 15 млн рублей. Женщина переводила деньги на счета фирм-однодневок на мнимых основаниях. После этого финансовые средства обналичивались и часть их передавалась злоумышленнице.


В отношении жительницы региона было возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере. Для возмещения ущерба на имущество женщины был наложен арест. Обвиняемая со следствием не сотрудничала, вину не признала, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36192

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined