Экс-бухгалтер предстанет перед судом в Кузбассе за хищение 15 млн рублей

По версии следствия, с августа 2013 по апрель 2018 жительница Кузбасса, будучи главным бухгалтером муниципального предприятия, похитила с расчетных счетов организации более 15 млн рублей. Женщина переводила деньги на счета фирм-однодневок на мнимых основаниях. После этого финансовые средства обналичивались и часть их передавалась злоумышленнице.

В отношении жительницы региона было возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере. Для возмещения ущерба на имущество женщины был наложен арест. Обвиняемая со следствием не сотрудничала, вину не признала, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.