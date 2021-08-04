Экс-бухгалтер кузбасского КУМИ ответит перед судом за незаконное выписывание себе зарплаты

В Кузбассе будут судить чиновницу, которая будучи главным бухгалтером, с марта 2020 по февраль 2021 года незаконно увеличивала сумму своей зарплаты. При этом в расчетные документы вписывала данные банковских счетов знакомой и сына, которые никогда не были сотрудниками КУМИ.

– В результате преступных действий обвиняемой бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 330 тысяч рублей, – сообщили в областном СУ СКР.

Сначала обвиняемая отрицала свою причастность, однако эксперты смогли найти доказательства, что вынудило женщину сознаться в нарушении закона.

На недвижимость экс-бухгалтера наложили арест, а уголовное дело направлено в суд.