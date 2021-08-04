Экс-бухгалтер кузбасского КУМИ ответит перед судом за незаконное выписывание себе зарплаты

0
Фото:  

Бывшая главный бухгалтер Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Анжеро-Судженска стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.

В Кузбассе будут судить чиновницу, которая будучи главным бухгалтером, с марта 2020 по февраль 2021 года незаконно увеличивала сумму своей зарплаты. При этом в расчетные документы вписывала данные банковских счетов знакомой и сына, которые никогда не были сотрудниками КУМИ.

– В результате преступных действий обвиняемой бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 330 тысяч рублей, – сообщили в областном СУ СКР.

Сначала обвиняемая отрицала свою причастность, однако эксперты смогли найти доказательства, что вынудило женщину сознаться в нарушении закона.


На недвижимость экс-бухгалтера наложили арест, а уголовное дело направлено в суд.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27748

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined