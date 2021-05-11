Экономист определил неэффективный вид заработка для малоимущих россиян

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Ведущий научный сотрудник МГУ и доктор экономических наук Андрей Колганов предостерег россиян с низким уровнем доходов от инвестиционных вложений.

Низкооплачиваемые слои населения не получат существенной выгоды от вложений в ценные бумаги. Об этом Колганов заявил входе беседы с представителями сайта "Вечерняя Москва".

— Пассивный доход — не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения, — выразил мнение экономист.

Кроме того, направлять финансы в инвестиции следует людям, которые имеют доход выше среднего. Такое решение, по его мнению, поможет не только сохранить деньги, но и значительно увеличить сумму средств.


Колганов добавил, что надежный доход могут обеспечить вложения в недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов.

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