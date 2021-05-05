Экономист назвал причины снижения заработной платы у опытных россиян

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Российский экономист Владимир Гимпельсон перечислил причины, из-за которых у сотрудников российских фирм наблюдается снижение заработной платы после 40 лет.

Эксперты сошлись во мнении, что в России рост заработной платы с момента начала карьеры наблюдается у сотрудников до 40 лет. Однако в странах зарубежья сумма заработка может увеличиваться до того момента, пока работник не выйдет на пенсию.


По мнению директора трудовых исследований ВШЭ Владимира Гимпельсона, снижение доходов из-за возраста в компаниях РФ обусловлено наличием навыков и знаний, которые могут порождать спрос на рынке труда, а также готовность работать над совершенствованием своих умений, оказывающих воздействие на уровень среднего дохода. Эксперт уверен, что качество выполняемой работы у россиян стремительно увеличивается до 40 лет, а после идет на спад, сообщает "Российская газета".

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