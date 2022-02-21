Экология в кузбасском городе шокировала людей

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Фото:  

Жители города Белово в Кемеровской области оказались шокированы местным воздухом, в котором интернет-пользователи разглядели осадок от угольной пыли.

Сообщение с видеозаписью, на которую попали вредные выбросы в одном из кузбасских городов, появилась в Сети. Судя по кадрам, город Белово окутала пелена черной пыли: на горизонте вместо ясного голубого неба заметно потемнение вдоль земли.

– Хороший вид на наш воздух, – указала автор ролика.

В комментариях подписчики сообщества, где появилась публикация, предположили, что к ухудшению экологии причастны шахты, размещенные в пяти километрах от Третьего микрорайона. Также интернет-пользователи заявили, что с каждым годом ситуация будет становиться только хуже.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, жители кузбасского города заметили, что после ночи на припаркованном авто остается черный осадок. Экологическая обстановка в городе встревожила людей.

Видео: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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