Экоактивист выявил следы подземного пожара в поселке под Новокузнецком

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Активист Николай Метальников после осмотра земельного участка в поселке Листвяги обнаружил признаки эндогенного пожара на территории, которая может иметь отношение к "зеленому поясу" Кемеровской области.

Экологический активист заявил, что 10 июля в результате изучения участка земли в кузбасском селении ему удалось выявить признаки подземного пожара. При этом, с его слов, ранее им уже было замечено задымление в описываемых местах.

– Видно, что здесь идет эндогенный пожар: сильный нагрев, деревья падают. Также видно, что участок огорожен сигнальной лентой и тут велось выпиливание деревьев, дабы, не распространился пожар, – цитирует активиста "Тайга.инфо".

По мнению общественного деятеля, следы от нагрева удалось отследить благодаря обгоревшим в результате резкого повышения температуры под землей корням деревьев. Также на месте он ощутил запах тления, который характерен для подобного рода возгораний.

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