Экипажи силовиков прибыли к пьяному кемеровчанину вместо такси

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Житель кузбасской столицы снял на камеру подъехавшие к торговой точке автомобили силовых структур. Журналист AVOKADO разобрался в ситуации.

В редакцию интернет-журнала AVOKADO обратился кемеровчанин, который стал свидетелем того, как к киоску, расположенному на проспекте Ленина, прибыли два экипажа силовиков. По словам горожанина, это произошло в ночь с 13 на 14 августа текущего года.

‒ Кроме росгвардейцев там еще был мужчина, который шел нетвердой походкой. Непонятно, что случилось, ‒ рассказал житель областного центра корреспонденту AVOKADO.

Также кемеровчанин предоставил редакции AVOKADO видео, на которое попали остановившиеся у торговой точки силовики.


Чтобы выяснить подробности произошедшего, журналист AVOKADO обратился в управление Росгвардии по Кузбассу, где ему рассказали, что поводом для вызова стало поведение нетрезвого горожанина. Пьяный мужчина зашел в киоск и начал настойчиво просить продавца вызвать ему такси. При этом нарушитель спокойствия вел себя громко и мешал девушке работать.


Вместо такси на место прибыли экипажи Росгвардии. Встретив силовиков, дебошир успокоился, извинился и покинул торговую точку.

Видео: AVOKADO

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