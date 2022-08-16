Экипажи силовиков прибыли к пьяному кемеровчанину вместо такси

В редакцию интернет-журнала AVOKADO обратился кемеровчанин, который стал свидетелем того, как к киоску, расположенному на проспекте Ленина, прибыли два экипажа силовиков. По словам горожанина, это произошло в ночь с 13 на 14 августа текущего года.

‒ Кроме росгвардейцев там еще был мужчина, который шел нетвердой походкой. Непонятно, что случилось, ‒ рассказал житель областного центра корреспонденту AVOKADO.

Также кемеровчанин предоставил редакции AVOKADO видео, на которое попали остановившиеся у торговой точки силовики.

Чтобы выяснить подробности произошедшего, журналист AVOKADO обратился в управление Росгвардии по Кузбассу, где ему рассказали, что поводом для вызова стало поведение нетрезвого горожанина. Пьяный мужчина зашел в киоск и начал настойчиво просить продавца вызвать ему такси. При этом нарушитель спокойствия вел себя громко и мешал девушке работать.

Вместо такси на место прибыли экипажи Росгвардии. Встретив силовиков, дебошир успокоился, извинился и покинул торговую точку.