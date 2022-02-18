Ехавший из Кузбасса водитель попал в смертельную аварию в Новосибирской области

Инцидент произошел накануне, 17 февраля, около 13:45 в Тогучинском районе Новосибирской области. Водитель Toyota Camry, мужчина 1997 года рождения, двигался со стороны Ленинска-Кузнецкого в сторону Новосибирска. Автомобилист выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с машиной Toyota Land Cruiser Prado.

В результате аварии водитель Toyota Camry скончался на месте от полученных травм, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области. Водитель Toyota Land Cruiser, мужчина 1974 года рождения, попал в больницу с различными травмами.

Обстоятельства происшествия уточняются.