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Ехавшие в сторону кемеровского кладбища автобусы исчезли

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Жители столицы Кузбасса заявили, что в минувшие выходные на протяжении нескольких часов не могли покинуть Южный, поскольку автобусы №17 уезжали с людьми в сторону кладбищ, откуда подолгу не возвращались.

По словам местных жителей, которые обратились в редакцию AVOKADO, маршрут №17 – единственный способ добраться с Заводского района в Больничный городок, однако в минувшие выходные на ожидание транспорта им пришлось потратить не один час, поскольку все автобусы следовали только в одну сторону.


Так, в минувшее воскресенье, 26 июня, сразу несколько автобусов не приехали вовремя на остановку на улице 1-я Линия в период с 12:50 до 14:40. При этом люди видели, как четыре транспорта проезжали мимо них, но не в город, а на кладбище, откуда больше не возвращались. Правда что они там делали остается загадкой.


За подробностями корреспондент обратился в кемеровскую мэрию, где транспортный коллапс пообещали прокомментировать, но позже.

Да!
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