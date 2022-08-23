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Ехавшие ночью по трассе кузбассовцы испугались внезапного появления коров

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Жители Кемеровской области пожаловались на скот, который выбежал на дорогу в темноте. По словам очевидцев, одно животное пострадало от столкновения с автомобилем.

О проблеме сообщили кузбассовцы, ехавшие глубокой ночью по трассе близ совхоза Суховского, в одном километре от трассы Кемерово ‒ Ленинск-Кузнецкий. В один момент перед двигавшимся в темноте автомобилем выбежала корова, что попало на запись видеорегистратора. Жители региона также сняли на видео животное, лежащее прямо посреди дороги. По предположению одного из находившихся в машине, корова могла пострадать при столкновении с транспортным средством.


Комментаторы отметили, что появление животных могло нести опасность для водителей, а также удивились тому, что хозяин коров допустил их выпас без пастуха в такое позднее время.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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