Ехавшие ночью по трассе кузбассовцы испугались внезапного появления коров

О проблеме сообщили кузбассовцы, ехавшие глубокой ночью по трассе близ совхоза Суховского, в одном километре от трассы Кемерово ‒ Ленинск-Кузнецкий. В один момент перед двигавшимся в темноте автомобилем выбежала корова, что попало на запись видеорегистратора. Жители региона также сняли на видео животное, лежащее прямо посреди дороги. По предположению одного из находившихся в машине, корова могла пострадать при столкновении с транспортным средством.

Комментаторы отметили, что появление животных могло нести опасность для водителей, а также удивились тому, что хозяин коров допустил их выпас без пастуха в такое позднее время.