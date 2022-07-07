В Сети прокопчане пожаловались на то, что между домами по улице Горняцкая,1,3, открыт люк, который представляет опасность как для взрослого населения, так и для детей.

– Дети могут упасть. Ночью его не видно совсем, – уточнил автор поста.

Судя по фото, глубокая дыра хоть и обложена по краям деревянный перекрытием, однако полностью не закрыта, что, действительно, рано или поздно может привести к несчастному случают.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что глубокая дыра появилась на "зебре" у кемеровского травмпункта.