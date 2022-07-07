"Его не видно": открытый колодец посреди двора встревожил прокопчан

0
Фото:  

В кузбасском городе люди пожаловались на скрытую опасность, которая подстерегает их в жилом дворе по улице Горняцкая.

В Сети прокопчане пожаловались на то, что между домами по улице Горняцкая,1,3, открыт люк, который представляет опасность как для взрослого населения, так и для детей.

Дети могут упасть. Ночью его не видно совсем, уточнил автор поста.

Судя по фото, глубокая дыра хоть и обложена по краям деревянный перекрытием, однако полностью не закрыта, что, действительно, рано или поздно может привести к несчастному случают.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что глубокая дыра появилась на "зебре" у кемеровского травмпункта.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37898

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined