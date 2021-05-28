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ЕГЭ по математике в 2021 году будет необязательным

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Сдача базовой математики в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) больше не является обязательной в текущем году. О решении властей журналистам сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Соответствующее заявление руководителя ведомства об одном из предметов, который ранее необходимо было сдавать в обязательном порядке всем выпускникам на ЕГЭ, приводят агентство REGNUM.


Таким образом, исходя из принятого властями решения, одиннадцатикласснику, чтобы он мог получить аттестат об окончании своего обучения в 2021 году, достаточно будет сдать экзамен только по русскому языку.


Напомним, что ранее также стало известно о том, что меры по усилению обеспечения безопасности участников ЕГЭ будут приняты в 2021 году. В каждом пункте проведения экзаменов появится пост МВД.

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