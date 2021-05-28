ЕГЭ по математике в 2021 году будет необязательным

Соответствующее заявление руководителя ведомства об одном из предметов, который ранее необходимо было сдавать в обязательном порядке всем выпускникам на ЕГЭ, приводят агентство REGNUM.

Таким образом, исходя из принятого властями решения, одиннадцатикласснику, чтобы он мог получить аттестат об окончании своего обучения в 2021 году, достаточно будет сдать экзамен только по русскому языку.

Напомним, что ранее также стало известно о том, что меры по усилению обеспечения безопасности участников ЕГЭ будут приняты в 2021 году. В каждом пункте проведения экзаменов появится пост МВД.