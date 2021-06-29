Полезные свойства эфирных масел давно доказаны не только косметологами, но и учеными. Последние даже выяснили, что масла могут предотвратить эпидемию гриппа в офисе или наладить сексуальную жизнь. Правда, многие до сих пор не знают все их «волшебные» качества. Как правильно использовать эфирные масла на благо коже и здоровью, читайте в нашем материале.
Ромашка не суженному
Помните, как в детстве или юности, а может, и совсем недавно гадали по ромашке на возлюбленного? Но мифические свойства цветка – не единственный его плюс. Масло ромашки успокаивает и помогает расслабиться. Помимо прочего, оно может справиться и с кожными высыпаниями. Маски, в состав которых входит этот компонент, способствуют быстрому улучшению состояния кожи. Ведь в продукте содержится активное природное вещество под названием хамазулен с бактерицидными, противоаллергическими и противовоспалительными свойствами.
Чай с бергамотом или масло?
Ответ на этот вопрос довольно простой – и то, и другое. Эфирное масло, извлеченное из плодов и цветков вечнозеленого дерева, используют в самых разных целях. И везде оно оказывается крайне полезным: в парфюмерии, микроскопической технике, пищевом производстве и т.д. Эссенция бергамота также стимулирует рост волос. А в ароматерапии применяется для борьбы со стрессом и улучшения пищеварения.
Лаванда может больше, чем кажется
Мы привыкли ассоциировать лаванду с освежителем воздуха. Серьезно, наверное, это самый популярный запах на рынке ароматизаторов. Несмотря на это, лавандовое масло обладает противосудорожным и антибактериальным действием. А летом в сочетании с аргановым станет спасением от назойливого зуда после комариных укусов. Порез или легкий ожог также быстрее заживут, если использовать данную эссенцию.
Мята или «нет» сладостям
Мята популярна не только среди кошачьих, но и тех, кто любит следить за своим телом и здоровьем. Ее масло помогает при болях и обладает успокаивающим эффектом. Эссенцию же из перечной мяты используют в борьбе с тягой к сладкому. Для этого следует добавить несколько капель в коктейль или воду. Иногда в «войне» с шоколадом помогает и ароматерапия.
Полезны, но и опасны
Некоторые эссенции могут навредить так же, как и помочь. К примеру, масла камфоры, полыни и шалфея не рекомендуется использовать беременным: ни для кожи, ни для внутреннего употребления. Они содержат кетоны, которые полезны для заживления ран и как антисептическое средство. Но в то же время они считаются крайне токсичными веществами.
Зубы белые, как кокос
Натуральное отбеливание зубов при помощи кокосового масла пару лет назад стало настоящим трендом. Не секрет, что его давно применяют в уходе за кожей и волосами. Однако оно творит чудеса и с улыбкой. Изначально традиция полоскания рта кокосовой эссенцией зародилась в Индии. Сегодня же этот метод популярен у многих звезд. Регулярное использование масла при чистке зубов уменьшает вероятность образования зубного камня и избавляет от неприятного запаха. Вот только оно не обладает отбеливающими свойствами, а лишь помогает убрать желтый налет, возвращая эмали естественный оттенок.
Облепиха – «блестящая лошадь»
Именно так называли оранжевую ягоду в Древней Греции. Дело в том, что больных и ослабленных греческих лошадей откармливали листьями и плодами облепихи. После такого лечения они просто «оживали», а их грива и шерсть становились гладкими и блестящими. Облепиховое масло также благотворно влияет и на человеческие волосы, от чего оно часто используется в косметологии. Этот продукт способен восстанавливать поврежденные волосяные луковицы, что является частой проблемой у любителей выщипывать брови.
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