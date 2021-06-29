Да!
0
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26557

Полезные свойства эфирных масел давно доказаны не только косметологами, но и учеными. Последние даже выяснили, что масла могут предотвратить эпидемию гриппа в офисе или наладить сексуальную жизнь. Правда, многие до сих пор не знают все их «волшебные» качества. Как правильно использовать эфирные масла на благо коже и здоровью, читайте в нашем материале.

Ромашка не суженному

Помните, как в детстве или юности, а может, и совсем недавно гадали по ромашке на возлюбленного? Но мифические свойства цветка – не единственный его плюс. Масло ромашки успокаивает и помогает расслабиться. Помимо прочего, оно может справиться и с кожными высыпаниями. Маски, в состав которых входит этот компонент, способствуют быстрому улучшению состояния кожи. Ведь в продукте содержится активное природное вещество под названием хамазулен с бактерицидными, противоаллергическими и противовоспалительными свойствами.

Фото:  

Чай с бергамотом или масло?

Ответ на этот вопрос довольно простой – и то, и другое. Эфирное масло, извлеченное из плодов и цветков вечнозеленого дерева, используют в самых разных целях. И везде оно оказывается крайне полезным: в парфюмерии, микроскопической технике, пищевом производстве и т.д. Эссенция бергамота также стимулирует рост волос. А в ароматерапии применяется для борьбы со стрессом и улучшения пищеварения.

Фото:  

Лаванда может больше, чем кажется

Мы привыкли ассоциировать лаванду с освежителем воздуха. Серьезно, наверное, это самый популярный запах на рынке ароматизаторов. Несмотря на это, лавандовое масло обладает противосудорожным и антибактериальным действием. А летом в сочетании с аргановым станет спасением от назойливого зуда после комариных укусов. Порез или легкий ожог также быстрее заживут, если использовать данную эссенцию.

Фото:  

Мята или «нет» сладостям

Мята популярна не только среди кошачьих, но и тех, кто любит следить за своим телом и здоровьем. Ее масло помогает при болях и обладает успокаивающим эффектом. Эссенцию же из перечной мяты используют в борьбе с тягой к сладкому. Для этого следует добавить несколько капель в коктейль или воду. Иногда в «войне» с шоколадом помогает и ароматерапия.

Фото:  

Полезны, но и опасны

Некоторые эссенции могут навредить так же, как и помочь. К примеру, масла камфоры, полыни и шалфея не рекомендуется использовать беременным: ни для кожи, ни для внутреннего употребления. Они содержат кетоны, которые полезны для заживления ран и как антисептическое средство. Но в то же время они считаются крайне токсичными веществами.

Фото:  

Зубы белые, как кокос

Натуральное отбеливание зубов при помощи кокосового масла пару лет назад стало настоящим трендом. Не секрет, что его давно применяют в уходе за кожей и волосами. Однако оно творит чудеса и с улыбкой. Изначально традиция полоскания рта кокосовой эссенцией зародилась в Индии. Сегодня же этот метод популярен у многих звезд. Регулярное использование масла при чистке зубов уменьшает вероятность образования зубного камня и избавляет от неприятного запаха. Вот только оно не обладает отбеливающими свойствами, а лишь помогает убрать желтый налет, возвращая эмали естественный оттенок.

Фото:  

Облепиха – «блестящая лошадь»

Именно так называли оранжевую ягоду в Древней Греции. Дело в том, что больных и ослабленных греческих лошадей откармливали листьями и плодами облепихи. После такого лечения они просто «оживали», а их грива и шерсть становились гладкими и блестящими. Облепиховое масло также благотворно влияет и на человеческие волосы, от чего оно часто используется в косметологии. Этот продукт способен восстанавливать поврежденные волосяные луковицы, что является частой проблемой у любителей выщипывать брови.

Фото:  

Позаботились о внешней красоте? Не забывайте и о внутренней. Читайте наш материал «На кого выучиться в декрете, чтобы получать хорошую зарплату и радость от работы» здесь.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26557

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях: