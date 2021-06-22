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"Едут по могилам": кузбассовцы пожаловались на состояние проезда к кладбищу

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Жительница кузбасского поселка возмутилась состоянием дороги на кладбище. По ее мнению, автовладельцы в скором времени будут вынуждены проезжать вглубь территории по могилам.

Женщина из поселения Комсомольск, которое расположено на территории Тисульского района, пожаловалась на дорогу к кладбищу, из-за состояния которой водители вынуждены проезжать к нужным захоронениям по могилам.

– Глава с мая обещал отсыпать дорогу на кладбище,скоро машины поедут по могилам, кто ответит? – рассказала женщина.

При этом, со слов свидетельницы, те автолюбители, которые предпринимали попытки поехать "по прямой" чуть ли не переворачивались на бок, поскольку натыкались на глубокие ямы.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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