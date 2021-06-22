Женщина из поселения Комсомольск, которое расположено на территории Тисульского района, пожаловалась на дорогу к кладбищу, из-за состояния которой водители вынуждены проезжать к нужным захоронениям по могилам.

– Глава с мая обещал отсыпать дорогу на кладбище,скоро машины поедут по могилам, кто ответит? – рассказала женщина.

При этом, со слов свидетельницы, те автолюбители, которые предпринимали попытки поехать "по прямой" чуть ли не переворачивались на бок, поскольку натыкались на глубокие ямы.