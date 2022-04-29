Единственная дорога к кузбасским поселкам стала непроходимой для автомобилистов

Жалоба на низкое качество автомобильной дороги, связывающей кузбасские поселки Старобачаты и Артышта, появилась на просторах Сети. Со слов автора письма, это единственный путь, по которому граждане могут добраться в указанные населенные пункты.

Для подтверждения своих слов, местный житель поделился кадрами проезжей части, на которых заметно, что вместо ровного покрытия там насыпан гравий и песок, в котором уже появилась колея и иные углубления. Интернет-пользователи в комментариях поддержали рассказчика.

– По такой если съездить, то и без глушителя можно остаться на горке, – написал один из подписчиков сообщества.

Однако один из зрителей обратил внимание земляков, что в таком состоянии дорога пребывает не один год, а уже целых 12 лет. За это время ответственные лица якобы не брались за ремонт проблемного участка.