Единственная аптека исчезла в одном из районов Кемерова в разгар пандемии

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Жители кузбасской столицы выразили обеспокоенность отсутствием аптечного пункта в одном из районов города.

Кемеровчанка обратилась к главе города Илье Середюку с вопросом о том, почему в Промышленновском районе отсутствует аптека. По словам женщины, в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией подобная ситуация может создать неудобства для жителей.

‒ Обращаемся за помощью к вам. В жилом районе Промышленновский в разгар новой волны коронавируса нет аптечного пункта. Люди проживают разные и малые дети и пожилые люди которым не всегда есть возможность поехать за лекарствами (стиль и пунктуация автора сохранены ‒ прим. ред.), ‒ написала кемеровчанка на странице мэра в Instagram.

На жалобу ответили представители городской администрации.

‒ Хозяйствующие субъекты, исходя из своих экономических интересов и имеющегося спроса, сами определяют вид и место осуществления предпринимательской деятельности, ‒ написали сотрудники мэрии Кемерова.

Специалисты сообщили, что, по данным специалистов управления потребительского рынка и развития предпринимательства, аптека в доме №22А по улице Варяжская возобновит свою работу в феврале 2022 года.

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