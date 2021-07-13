"Единая система": Путин в статье указал на связь России с Украиной

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Владимир Путин опубликовал статью собственного сочинения "Об историческом единстве русских и украинцев", которая появилась в открытом доступе на сайте президента РФ. Отмечается, что в своей работе глава государства указал на связь России с Украиной.

Владимир Путин в документе описал историю Украины и ее отношений с Российской Федерацией, где указал на взаимосвязь двух народов, которая обусловлена историческими и экономическими фактами. По мнению президента, тесные экономические связи с Москвой могли бы восполнить казну Киева на десятки миллиардов долларов.


Отмечается, что статья, которую написал глава России, имеет заголовок "Об историческом единстве русских и украинцев" и находится в открытом доступе на сайте Кремля. При этом размещен текст на двух языках: русском и украинском.

В 1991—2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более $82 млрд, а сегодня буквально цепляется за $1,5 млрд российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов, сказано в опубликованном документе.

Также Владимир Путин отметил, что в настоящий момент, по его мнению, Украина имеет статус беднейшей страны Европы, а ухудшение финансового положения страны произошло после разрыва отношений с Москвой, заявил лидер РФ.


Кроме того, президент напомнил, что исторически украинский, русский и белорусский народы объединены одним языком и верой, а их культура взаимно пересекается.

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