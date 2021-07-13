Владимир Путин в документе описал историю Украины и ее отношений с Российской Федерацией, где указал на взаимосвязь двух народов, которая обусловлена историческими и экономическими фактами. По мнению президента, тесные экономические связи с Москвой могли бы восполнить казну Киева на десятки миллиардов долларов.

Отмечается, что статья, которую написал глава России, имеет заголовок "Об историческом единстве русских и украинцев" и находится в открытом доступе на сайте Кремля. При этом размещен текст на двух языках: русском и украинском.

– В 1991—2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более $82 млрд, а сегодня буквально цепляется за $1,5 млрд российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов, – сказано в опубликованном документе.

Также Владимир Путин отметил, что в настоящий момент, по его мнению, Украина имеет статус беднейшей страны Европы, а ухудшение финансового положения страны произошло после разрыва отношений с Москвой, заявил лидер РФ.

Кроме того, президент напомнил, что исторически украинский, русский и белорусский народы объединены одним языком и верой, а их культура взаимно пересекается.