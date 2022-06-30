Еда в одном из детских садов возмутила кузбассовцев

О проблеме сообщила в Сети жительница Анжеро-Судженска. Женщина выразила недовольство организацией питания в детском саду, расположенном на улице Лазо. Горожанка заявила, что там детям подают еду со скудным содержанием мяса, а также фрукты с признаками гниения.

‒ Третий месяц в меню детского сада отсутствует мясо, суп варят на одном курином окорочке на 30 литров воды, зато плату за детский сад повышают регулярно, кормят детей гнилыми яблоками, ‒ возмутилась анжеро-судженка на платформе "Кузбасс-Онлайн".

На обращение ответили администраторы портала. Они сообщили, что в указанном детском саду действительно имелись перебои с мясной продукцией, однако на сегодня поставки возобновлены. Факт приготовления супа на одном окорочке не подтвердился, а вот за подгнившие фрукты должностных лиц, ответственных за организацию питания, привлекли к ответственности.