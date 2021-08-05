Е-ОСАГО Тинькофф: оформление автостраховки на сайте

Как оформить автостраховку онлайн

Если у Вас есть ноутбук, планшет или смартфон с интернет-подключением, необходимо зайти на сайт Тинькофф в раздел "Страхование". Далее выбирайте "обязательное автострахование". Здесь Вы увидите онлайн-калькулятор, который поможет рассчитать стоимость страховки. Она зависит от следующих ключевых моментов:

модель автомобиля;

объем силового агрегата;

город, в котором зарегистрировано транспортное средство;

водительский стаж владельца;

количество допущенных к управлению лиц.

Совершенно очевидно, что в крупных мегаполисах вероятность аварий намного выше, поэтому стоимость полиса тоже высокая. Отметим, что при расчете стоимости учитывается и рейтинг водителя, его страховая история. Если за предыдущие годы Вы не нарушали правила дорожного движения и не становились участником дорожно-транспортных происшествий, Вам гарантирована солидная скидка. После появления стоимости полиса Е-ОСАГО останется оплатить его в онлайн-режиме. Документ в виде файла приходит на электронную почту. Сохраните его в памяти устройства или перенесите на Google диск, чтобы всегда иметь под рукой.

Почему водители выбирают Е-ОСАГО

Не секрет, что любой бумажный документ, будь то паспорт, водительское удостоверение или свидетельство о регистрации, можно утерять. Если же полис ОСАГО хранится в телефоне и на электронной почте, Вы всегда будете иметь к нему доступ с мобильного устройства. Сотрудникам ГИБДД достаточно предъявить полис в электронном виде в случае остановки с целью проверки документов.

По желанию электронное ОСАГО, оформленное на сайте Тинькофф Банка, можно распечатать на принтере и возить с собою. На документ "мокрую" печать ставить необязательно.

Акционерное Общество "Тинькофф Страхование"*

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