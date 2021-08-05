Е-ОСАГО Тинькофф: оформление автостраховки на сайте

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Большинство водителей стараются придерживаться правил дорожного движения. Однако, в условиях постоянного увеличения количества транспорта на улицах больших городов сохранять бдительность за рулем удается не всегда. Как результат, дорожно-транспортные происшествия с нанесением урона имуществу и здоровью третьих лиц. Согласитесь, что оплачивать ремонт машины или лечение пострадавших в аварии — удовольствие затратное и малоприятное. К счастью, Вы имеете возможность оформить е осаго на сайте Тинькофф Банка. Эта обязательная страховка покроет все расходы на восстановление транспорта и здоровья пострадавшей стороны.


Как оформить автостраховку онлайн

Если у Вас есть ноутбук, планшет или смартфон с интернет-подключением, необходимо зайти на сайт Тинькофф в раздел "Страхование". Далее выбирайте "обязательное автострахование". Здесь Вы увидите онлайн-калькулятор, который поможет рассчитать стоимость страховки. Она зависит от следующих ключевых моментов:

  • модель автомобиля;
  • объем силового агрегата;
  • город, в котором зарегистрировано транспортное средство;
  • водительский стаж владельца;
  • количество допущенных к управлению лиц.

Совершенно очевидно, что в крупных мегаполисах вероятность аварий намного выше, поэтому стоимость полиса тоже высокая. Отметим, что при расчете стоимости учитывается и рейтинг водителя, его страховая история. Если за предыдущие годы Вы не нарушали правила дорожного движения и не становились участником дорожно-транспортных происшествий, Вам гарантирована солидная скидка. После появления стоимости полиса Е-ОСАГО останется оплатить его в онлайн-режиме. Документ в виде файла приходит на электронную почту. Сохраните его в памяти устройства или перенесите на Google диск, чтобы всегда иметь под рукой.

Почему водители выбирают Е-ОСАГО

Не секрет, что любой бумажный документ, будь то паспорт, водительское удостоверение или свидетельство о регистрации, можно утерять. Если же полис ОСАГО хранится в телефоне и на электронной почте, Вы всегда будете иметь к нему доступ с мобильного устройства. Сотрудникам ГИБДД достаточно предъявить полис в электронном виде в случае остановки с целью проверки документов.


По желанию электронное ОСАГО, оформленное на сайте Тинькофф Банка, можно распечатать на принтере и возить с собою. На документ "мокрую" печать ставить необязательно.


Акционерное Общество "Тинькофф Страхование"*
ОГРН 1027739031540
127287, г Москва, ул. Хуторская 2-Я, д. 38а стр. 26

*Лицензии на осуществление страхования СЛ № 0191 от 19.05.2015 г., СИ № 0191 от 19.05.2015 г., ОС № 0191-03 от 19.05.2015 г. выданы Банком России без ограничения срока действия.

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