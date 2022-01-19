Пользователь соцсетей поделился видеозаписью, на которой запечатлен самосвал наполненный, как предполагается, углем. На кадрах видно, что из кузова автомобиля поднимается "облако" черной пыли.

— Дышите глубоко и часто, — прокомментировал происходящее кузбассовец.

Автор ролика также указал, что видео было снято днем 19 января на подъеме в район Красный камень, расположенный в Киселевске.

Напомним, в связи с частыми жалобами и "черный" снег и грязный воздух, на город обратила внимание глава Росприроднадзора Светлана Радионова.