"Дышать нечем": жители Кузбасса активно делятся с жалобами на экологию

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Жительница Ленинска-Кузнецкого выложила видеоролик в соцсети с недовольством качества воздуха в городе.

Ленинск-кузнечанка опубликовала пост с видео, на котором видно, что город окутал смог. Кадры сопровождались комментарием с жалобой и негодованием на происходящее.

— Дышать нечем! <...> Сила Сибири проходит в Китай в 7 км от города, а мы топимся углем! — отметила подписчица сообщества.

Ранее житель Киселевска поделился кадрами "черного" облака, замеченного им из своего автомобиля.


Вопросами экологии Кузбасса заинтересовалась глава Росприроднадзора Светлана Геннадьевна Радионова, которая посетит регион в феврале 2022 года.

Видео: Instagram/ kuzbass_news

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