Ленинск-кузнечанка опубликовала пост с видео, на котором видно, что город окутал смог. Кадры сопровождались комментарием с жалобой и негодованием на происходящее.

— Дышать нечем! <...> Сила Сибири проходит в Китай в 7 км от города, а мы топимся углем! — отметила подписчица сообщества.

Ранее житель Киселевска поделился кадрами "черного" облака, замеченного им из своего автомобиля.

Вопросами экологии Кузбасса заинтересовалась глава Росприроднадзора Светлана Геннадьевна Радионова, которая посетит регион в феврале 2022 года.