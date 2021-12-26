Накануне в социальных сетях появились фотографии, сделанные на руднике, расположенном около поселка Белогорск в Тисульском районе. Кузбассовец сообщил, что испытывает трудности с дыханием из-за смога, возникшего на предприятии.

– Вот такой смог над карьером. Тут и выхлопные газы и от взрывов осадок. Так и работаем, дышать внизу нечем, – сообщил автор снимков в социальной сети.

Житель региона также отметил, что проверка не выявляла нарушений, так как, по его словам, приезжала в ветреную погоду, когда смог рассеивался. Пользователи в комментариях предположили, что на предприятии не осуществляется должная аэрация, из-за чего и происходит загрязнение воздуха.

Ранее редакция AVOKADO писала о результатах прокурорской проверки по факту загрязнения воздуха в кузбасском городе. Виновные в неблагоприятной экологической ситуации были выявлены и привлечены к ответственности.