Сегодня, 7 июня, киселевчане выложили в социальные сети кадры из поликлиники, на которых видны внушительные очереди, возникшие перед кабинетами. Горожане рассказали, что подобная ситуация наблюдалась во время прохождения медкомиссии детьми 2016 года рождения.

‒ Уже 3 часа стоим в очередях. Тут дышать уже нечем, люди теряют очередь, орут друг на друга, ‒ посетовали горожане.

Данное сообщение не удивило комментаторов. Кузбассовцы отметили, что аналогичная ситуация наблюдается и в других медучреждениях региона. Выходом из ситуации жители области назвали обращение в частные клиники.

‒ У нас детский невролог принимает с 8 утра до 9 вечера. Очередь по 70 человек, что можно палатку разбивать в ожидании, ‒ рассказали пользователи Сети.

Некоторые пользователи предположили, что причиной скопления большого количества людей становится нехватка специалистов. Часть комментаторов также отметила, что зачастую пациенты сами занимают несколько очередей сразу, из-за чего возникает неразбериха.