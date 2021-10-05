Дымящий в небе алиментщик из Кузбасса попал под протоколы

Инцидент произошел в авиалайнере, следовавшем по маршруту Москва-Новосибирск-Кемерово.

Когда стражи закона прибыли на место, то установили, что один из пассажиров не выполнил требования командира воздушного судна и во время перелета сделал затяжку от сигареты в туалете воздушного борта.

– Правонарушителем оказался ранее судимый по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации 43-летний житель Кемеровской области, – прокомментировали в УТ МВД России по СФО.

В отношении мужчины с пагубной привычкой транспортные полицейские составлены два административных протокола: один по части 1 статьи 6.24 , а другой по части 6 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации.