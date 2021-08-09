Дым от лесных пожаров достиг территории Кемеровской области

В Кузбассе наступил сезон туманов, однако вместе с привычными погодными явлениями в регионе заметили дымку с характерным запахом гари. Как сообщил редакции AVOKADO осведомленный источник в Минприроды Кузбасса, речь идет о дыме, который пришел с других регионов Сибири, где в настоящее время бушуют лесные пожары.

Ранее в Кемеровском гидрометцентре также отметили, что сам по себе туман не может способствовать появлению неприятного запаха, а синоптическая обстановка в Кузбассе не позволяет загрязняющим веществам скопиться в воздухе. При этом специалисты не исключили, что при смене направления ветра дым от лесных пожаров из других регионов может прийти в Кемеровскую область.